Julian Assange ganha liberdade após acordo com a Justiça dos EUA

O australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks e acusado de espionagem, foi declarado nesta quarta-feira (26) um "homem livre" pela Justiça dos Estados Unidos graças a um acordo de admissão de culpa que encerrou quase 14 anos de batalha judicial. "Com este julgamento, parece que você poderá sair desta sala de audiência como um homem livre", declarou a juíza Ramona V. Manglona após uma breve audiência no tribunal federal dos Estados Unidos em Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte, território americano no Pacífico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assange, no entanto, não poderá viajar aos Estados Unidos sem autorização, informou o Departamento de Justiça em um comunicado.

Com o acordo, o australiano de 52 anos, acusado de ter publicado centenas de milhares de documentos confidenciais americanos na década de 2010, declarou-se culpado de obter e divulgar informações relativas à defesa nacional. "Trabalhando como jornalista, motivei minha fonte a fornecer material confidencial", declaro Assange no tribunal, em referência à soldado americana Chelsea Manning, que vazou as informações. Assange, cansado, mas visivelmente relaxado, deixou o tribunal sem fazer qualquer declaração, segundo os correspondentes da AFP.

"Hoje é um dia histórico. Encerra a 14 anos de batalhas jurídicas, incluindo sete anos de confinamento na embaixada do Equador em Londres", disse uma de suas advogadas, Jennifer Robinson. "Estou muito feliz", declarou o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, no Parlamento em Canberra. - "Sofrimento" - Depois de deixar o tribunal, Assange embarcou em um avião privado que partiu das Ilhas Marianas com destino a Canberra, capital da Austrália. "A prioridade agora é que Julian recupere a saúde, após cinco anos em um estado terrível", disse a esposa, Stella Assange. "Não consigo parar de chorar", acrescentou, antes de destacar que o desejo do marido é estar em contato com a natureza. "Ele sofreu muito por sua luta pela liberdade de expressão, a liberdade de imprensa", afirmou Barry Pollack, seu outro advogado. "Acreditamos de modo veemente que o senhor Assange nunca deveria ter sido acusado com base na Lei de Espionagem", acrescentou. O ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, um dos advogados de Assange, celebrou que "ele possa finalmente ser um homem livre".

Assange deixou na segunda-feira o Reino Unido, onde passou cinco anos preso, depois de aceitar declarar-se culpado à Justiça dos Estados Unidos. O acordo implicava a apresentação de apenas uma acusação contra o fundador do WikiLeaks, "conspiração para obter e divulgar informações relacionadas com a defesa nacional", pela qual foi condenado a 62 meses de prisão, pena que foi cumprida com os cinco anos que passou em prisão preventiva na Inglaterra. Na audiência, Assange foi acompanhado por Kevin Rudd, ex-primeiro-ministro australiano e atual embaixador em Washington.