Julgamento de jornalista americano por acusação de espionagem começa na Rússia

A Justiça russa nunca detalhou as acusações contra o jornalista do Wall Street Journal (WSJ).

"O juiz entrou na sala do tribunal. O procedimento começou", anunciou a porta-voz do tribunal, Irina Toshcheva, aos jornalistas pouco depois das 6h20 GMT (3h20 de Brasília).

A imprensa credenciada teve um rápido acesso ao tribunal antes do início do julgamento, que acontecerá com portas fechadas.

Nesta quarta-feira, ele apareceu em um cubículo transparente no tribunal regional de Sverdlovsk com a cabeça raspada. O americano sorriu para alguns jornalistas e os cumprimentou com um "olá" quase inaudível.

Gershkovich, que trabalhou para a AFP em Moscou entre 2020 e 2022, foi acusado de obter informações confidenciais em nome da CIA sobre um dos principais fabricantes de armas do país, o grupo Uralvagonzavod.

A empresa produz tanques T-90, que são utilizados na Ucrânia, o tanque Armata de nova geração e vagões de carga, entre outros.

Gershkovich, o WSJ e seus parentes rejeitam as acusações, assim como o governo dos Estados Unidos, que acredita que a Rússia criou um caso do zero para trocar o jornalista por vários russos detidos em países ocidentais.

- Negociações para uma troca

Segundo o WSJ, o repórter, que pode ser condenado a até 20 anos de prisão, foi detido "simplesmente por ter feito o seu trabalho".

Apesar de cumprir a prisão preventiva na penitenciária Lefortovo, em Moscou, o americano está sendo julgado em Ekaterimburgo, na região dos Urais, onde foi detido.

A família de Gershkovich explicou à AFP no início do ano que conta com a promessa do presidente americano, Joe Biden, de obter a libertação do jornalista.