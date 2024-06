Guerra em Gaza marca primárias democratas mais caras da história em NY

Com a guerra em Gaza como pano de fundo, o candidato centrista pró-Israel venceu na terça-feira (2) a ala progressista pró-Palestina nas primárias do Partido Democrata para o Congresso mais caras da história, em um distrito de Nova York símbolo da luta interna de poder.

George Latimer, de 70 anos e apoiado por Hillary Clinton, derrotou nas primárias de terça-feira o atual congressista Jamaal Bowman, membro do chamando 'squad' da ala à esquerda dos democratas no Congresso dos Estados Unidos, integrado, entre outros, por Alexandria Ocasio-Cortéz e Bernie Sanders.

O distrito 16, um reduto democrata no norte de Nova York, inclui alguns dos bairros residenciais de maior poder aquisitivo do país e uma comunidade judaica influente, com outros do Bronx, um bairro popular com forte presença de afro-americanos e latinos.