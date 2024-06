General boliviano que liderou tentativa de golpe é preso após retirada de tropas

Forças bolivianas detiveram, nesta quarta-feira (26), o comandante do Exército que liderou uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luis Arce, pouco depois que militares insurgentes cercaram por horas a sede do governo e tentaram derrubar uma de suas portas.

Rodeado de tanques, Zúñiga liderou os militares que tentaram invadir o palácio presidencial, no centro de La Paz. Seus homens usaram gás lacrimogêneo contra as pessoas que tentavam se aproximar do edifício.

O oficial entrou caminhando pela mesma porta que um dos blindados militares tentou derrubar. Pouco depois, saiu pelo mesmo local.

"Estamos diante de uma tentativa de golpe de Estado por militares que estão manchando o uniforme", disse Arce ao empossar uma nova cúpula das Forças Armadas no palácio, que naquele momento estava sendo cercado pelas tropas de Zúñiga.