Exército da Bolívia cerca sede do governo com tanques e presidente pede respeito à democracia

Tanques do Exército da Bolívia cercaram nesta quarta-feira, 26, a Praça Murillo, sede do governo local e a cúpula militar pressionou o presidente Luis Arce a fazer trocas na equipe de governo, em meio a uma crise política aberta entre o comandante do Exército, Juan José Zúñiga, e o ex-presidente Evo Morales, padrinho político de Arce.

Durante o cerco, um dos veículos chegou a tentar derrubar a porta de entrada do palácio presidencial. O general entrou no prédio e teve uma discussão com Arce que, por meio de sua conta no Twitter, denunciou "movimentos irregulares de tropas" e pediu respeito à democracia boliviana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de entrar na sede do governo, o general Zúñiga pressionou por trocas no gabinete de ministros. Tenho certeza que em breve teremos um novo gabinete. O nosso país e o nosso Estado não podem continuar assim" disse o general, que garantiu que, "por enquanto",reconhece Arce como comandante em chefe.