Ex-presidente hondurenho Hernández: de aliado dos EUA a réu por narcotráfico

Este advogado direitista de 55 anos foi extraditado em 21 de abril de 2022, sob a mesma lei de extradição que ele aprovou sob pressão de Washington em 2012, quando era presidente do Congresso.

O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández se vangloriava de ser um fiel aliado dos Estados Unidos na luta contra as drogas, mas nesta quarta-feira (26) um juiz em Nova York o condenou a 45 anos de prisão por narcotráfico.

O juiz Kevin Castel também o sentenciou a pagar uma multa de 8 milhões de dólares (44,11 milhões de reais) e cumprir cinco anos de liberdade sob vigilância ao final de sua pena na prisão.

- 'Sou inocente' -

De baixa estatura, constituição atlética e adepto da prática diária de exercícios, JOH - acrônimo pelo qual é conhecido em seu país - se define como um "índio de cabelo parado", por seu corte de cabelo militar.

No ensino médio, se formou como subtenente de infantaria no Liceu Militar do Norte, em San Pedro Sula, antes de se graduar como advogado na Universidade Nacional Autônoma de Honduras e fazer um mestrado em Administração Pública em Nova York, de 1994 a 1995.