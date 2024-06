EUA afirma que número de migrantes interceptados em fronteira com o México cai 40%

O número de migrantes interceptados na fronteira entre Estados Unidos e México caiu "mais de 40% desde que há três semanas entrou em vigor um decreto que restringe a entrada, informou um porta-voz da Casa Branca nesta quarta-feira (26).

No início de junho, o presidente democrata Joe Biden assinou uma ordem executiva que autoriza o fechamento da fronteira com o México aos migrantes que solicitam asilo quando houver mais de 2.500 entradas irregulares na média de sete dias. É previsto que seja reaberta quando o número baixar para 1.500.

O decreto inclui exceções como os menores que viajam sozinhos, as vítimas de "uma forma grave de tráfico", os migrantes com um visto e aqueles que chegam a um porto de entrada mediante uma via legal como o aplicativo móvel CBP One.