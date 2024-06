Eslováquia e Romênia avançam às oitavas da Euro após empate em 1 a 1

Eslováquia e Romênia se classificaram para as oitavas de final da Eurocopa após empatarem em 1 a 1 nesta quarta-feira (26), em Frankfurt, na terceira e última rodada do Grupo E.

Os romenos terminaram com a primeira posição de uma chave em que todas as equipes ficaram com quatro pontos. Bélgica e Eslováquia avançaram como segunda e terceira, respectivamente, enquanto a Ucrânia acabou eliminada, seguindo os critérios de desempate da Uefa.

