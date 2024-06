Coreia do Norte falha em teste de possível míssil hipersônico, afirma fonte militar de Seul

A Coreia do Norte disparou nesta quarta-feira (26) o que pareceu um míssil hipersônico, mas o lançamento terminou com uma explosão em pleno voo, informou um oficial do Estado-Maior Conjunto (EMC) da Coreia do Sul.

O projétil foi lançado durante a manhã de uma área próxima a Pyongyang. As agências de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos iniciaram uma análise detalhada, segundo um comunicado do EMC.

A fonte militar indicou que o teste do que parecia ser um míssil hipersônico fracassou depois de percorrer quase 250 km.