Coreia do Norte disparou com sucesso um míssil de ogivas múltiplas, afirma KCNA

A Coreia do Norte afirmou ter testado com sucesso sua capacidade de lançamento de mísseis com múltiplas ogivas, relatou nesta quinta-feira (noite de quarta, 26, no Brasil) a agência estatal de notícias KCNA.

Pyongyang "realizou com sucesso um teste de separação e controle de orientação de ogivas móveis individuais em 26 de junho", informou a KCNA, acrescentando que as "ogivas móveis separadas foram corretamente guiadas para os três alvos coordenados".

"O teste visou assegurar a capacidade de MIRV", acrescentou, referindo-se à tecnologia de veículos de reentrada com múltiplos alvos independentes, ou seja, com capacidade de lançar várias ogivas em um único míssil balístico.