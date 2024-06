Cerca de 80% da população de El Salvador acha que o Bitcoin melhorou 'pouco' ou 'nada' sua economia

Cerca de 80,5% da população de El Salvador afirmou que o Bitcoin ajudou "pouco" ou "nada" a melhorar sua situação econômica, após a moeda ter sido declarada em 2021 como de circulação legal, segundo uma pesquisa da Universidade Centro-Americana (UCA) divulgada nesta quarta-feira (26).

À pergunta "quanto você acha que o Bitcoin ajudou a melhorar a sua situação econômica familiar?", cerca de 66,6% respondeu que "nada", 13% optou por "pouco", 5,9% afirmou que "alguma coisa" e só 4,9% disse que "muito". No levantamento, 8,7% não soube responder.

A pesquisa, com uma margem de erro de 2,7%, foi realizada de 20 de maio a 4 de junho, com uma amostragem de 1.266 pessoas em todo o país, a fim de avaliar a decisão do governo do presidente Nayib Bukele de dar continuidade legal ao bitcoin.