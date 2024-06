Canadá suspende o veto de 32 anos para a pesca de bacalhau no Atlântico

O Canadá anunciou, nesta quarta-feira (26), o fim de um veto de 32 anos sobre a pesca de bacalhau nas águas do oceano Atlântico em frente à sua província insular de Terra Nova.

"Pôr fim à moratória do bacalhau do norte é um fato histórico" no restabelecimento da pesca comercial nessas águas, afirmou em um comunicado a ministra da Pesca e Oceanos, Diane Lebouthillier.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em vigor desde 1992, a proibição deixou milhares de pessoas sem trabalho e arruinou comunidades costeiras.