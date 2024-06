Biden e Trump, dois candidatos com políticas externas opostas

As guerras na Ucrânia e em Gaza, assim como a relação com a China e o futuro da Otan, estarão presentes no debate televisivo de quinta-feira (26) entre Joe Biden e Donald Trump, dois candidatos presidenciais com visões e personalidades diametralmente opostas. O democrata de 81 anos lembra que conheceu Golda Meir, a primeira mulher a liderar Israel, e gaba-se de que durante o seu mandato os Estados Unidos "voltou" à cena internacional após os anos de isolacionismo do republicano Donald Trump (2017-2021). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas este último insiste que os Estados Unidos nunca foram tão desrespeitados. Alega uma "invasão" de migrantes em um mundo, segundo ele, "em chamas", da Ucrânia ao Oriente Médio.

Este é o resumo das suas posições sobre alguns temas importantes, faltando menos de cinco meses para as eleições presidenciais de 5 de novembro. - Apoio à Ucrânia - O presidente democrata liderou uma coalizão de países que apoiam a Ucrânia após a invasão russa em fevereiro de 2022. Visitou pessoalmente Kiev em 2023. A sua estratégia é opor-se ao envio de tropas terrestres, mas fornecer apoio maciço ao país para que este possa defender-se da Rússia de Vladimir Putin, a quem ele chama de "tirano brutal".

Por outro lado, o magnata republicano, de 78 anos, que no passado disse ser um admirador de Putin, usou a sua influência sobre os republicanos no Congresso para bloquear durante meses um pacote de 61 bilhões de dólares em ajuda militar a Kiev. No final, o pacote foi adotado. Trump afirma que se vencer as eleições, acabará com a guerra. "Vou resolver isso antes de entrar na Casa Branca, como presidente eleito, vou resolver. Tem que parar", disse ele durante um comício recente. E acrescentou: "Putin nunca teria feito isso comigo". - Guerra em Gaza, Irã - Na mesma linha, Trump assegura que o ataque dos comandos do grupo islamista palestino Hamas contra Israel não teria ocorrido se ele estivesse no comando da Casa Branca. "Jamais teria havido um 7 de outubro em Israel", disse ele no comício. O conservador acusa Biden de ter abandonado Israel, apesar de o presidente ter demonstrado um apoio quase inabalável desde o início da guerra, para além das suas reservas sobre a estratégia do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O presidente americano também ordenou, pela primeira vez, o envolvimento direto dos EUA na defesa de Israel durante o ataque do Irã em 13 de abril.

Donald Trump acusa Joe Biden de ter permitido que o Irã, inimigo jurado dos Estados Unidos, "ficasse rico" apesar das sanções. Trump se retirou do acordo nuclear de grandes potências com o Irã, assinado durante a administração de Barack Obama. - Rivalidade com a China - Quanto à China, ambos consideram o país o principal rival estratégico dos Estados Unidos e em alguns aspectos Biden aplicou a mesma política econômica protecionista do seu antecessor.