Balenciaga foca no streetwear e Viktor & Rolf transformam modelos em experimentos gráficos

A Balenciaga apresentou nesta quarta-feira (26), em Paris, uma coleção baseada no streetwear, enquanto Viktor e Rolf transformaram as modelos em experimentos gráficos.

Comandada pelo polêmico Demna, a Balenciaga mistura estilos ao máximo, às vezes desfilando fora de temporada e outras buscando alianças com celebridades excêntricas.

Para o outono/inverno, a marca propôs roupas extragrandes. Também houve cintos jeans em profusão afivelados sobre o corpo da modelo, formando uma espécie de vestido, poncho com listras horizontais, camiseta estampada no estilo heavy metal e camisa xadrez no estilo lenhador.