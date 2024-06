Atletas transgênero, um desafio para o mundo olímpico

Além de Hubbard, tão emocionada que não conseguiu levantar seus pesos, a jogadora de futebol não binária Quinn conquistou o ouro com o Canadá. Antes da final, explicou querer ser "uma figura visível" para as jogadoras trans, como ela mesmo desejou ter em sua adolescência.

Apesar de serem exceções no esporte de alto nível, os atletas transgêneros provocaram nos últimos anos uma avalanche de regras específicas, levando o mundo esportivo a debater os vínculos entre gênero e rendimento e a conciliar o debate científico com os direitos humanos.

Considerada criança prodígio do skateboard no passado, Alana Smith causou surpresa em uma prova feminina de 'street': sorridente e despreocupada, a americana não tentou nenhuma pirueta técnica, declarando que preferia a medalha "da felicidade" e do "orgulho" como atleta não binária.

Os esportistas transgêneros chegaram à cena olímpica sem criar muito barulho, longe das polêmicas em torno de algumas atletas hiperandrôgenas (mulheres que apresentam um excesso natural de hormônios masculinos) como a sul-africana Caster Semenya, bicampeã olímpica dos 800m (2012, 2016), privada de competir desde 2018, porque se recusa a se medicar para reduzir sua taxa de testosterona, e envolvida em uma disputa judicial no Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH).

- O 'desafio' dos testes científicos -

Para as entidades esportivas, os dois casos têm semelhanças: como as mulheres tendem a ter um desempenho inferior ao dos homens em quase todas as modalidades, é necessário controlar o acesso à categoria feminina? E como?