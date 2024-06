Arce anuncia novos comandantes militares após denunciar tentativa de golpe na Bolívia

O presidente da Bolívia, Luis Arce, anunciou novos chefes do Exército, da Marinha e da Força Aérea. As mudanças incluíram a posição do ex-comandante geral do Exército, Juan José Zúñiga, que parece estar liderando a rebelião.

O novo chefe do Exército, José Wilson Sánchez, ordenou que todas as tropas mobilizadas regressem aos seus quartéis. "Ninguém quer as imagens que vemos nas ruas", disse ele.

Arce disse que aqueles que se levantaram contra o presidente estavam "manchando o uniforme". Ele prometeu que a democracia será respeitada.