Wall Street fecha com resultados mistos, setor tecnológico volta a subir

No fechamento, o índice industrial Dow Jones caiu 0,76% para 39.112,16 pontos, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,26% para 17.717,65 unidades, e o ampliado S&P 500 subiu 0,39% para 5.469,30 pontos.

A Bolsa de Nova York terminou com resultados mistos nesta terça-feira (25), e o setor de tecnologia teve uma clara recuperação após as realizações de lucro dos últimos dias.

O dado sobre a confiança dos consumidores nos Estados Unidos impactou as empresas de vendas no varejo do Dow Jones, como Walmart (-2,15%), Home Depot (-3,58%) e Nike (-2,45%).

A confiança dos consumidores se deteriorou nos Estados Unidos em junho, mas menos do que o esperado pelo mercado, apontou nesta terça-feira o instituto Conference Board.

O índice de confiança das famílias ficou em 100,4 pontos para junho, de acordo com a pesquisa mensal do Conference Board, frente a 101,3 em maio.