Volkswagen investirá US$ 5 bi em criação de empresa de software para carros com a Rivian

A Volkswagen investirá US$ 5 bilhões (R$ 27 bilhões) para criar uma joint venture com a fabricante americana de carros elétricos Rivian, destinada a produzir programas de software para veículos, anunciaram as duas empresas nesta terça-feira (25).

A empresa será controlada em partes iguais pelos dois fabricantes e terá como objetivo criar "o melhor software" para carros, conforme destacaram em um comunicado de imprensa.

As ações da Rivian dispararam mais de 40% nas transações eletrônicas fora do horário de negociação em Wall Street após o anúncio.