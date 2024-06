UE inicia negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia

A União Europeia (UE) inicia formalmente as negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia nesta terça-feira (25), no início de um longo e complicado caminho para a adesão, que poderá durar anos.

A Turquia iniciou conversações formais de adesão em 2005 e a situação continua em um impasse. A Albânia foi reconhecida como país candidato em 2003 e iniciou negociações formais em 2009, que ainda não foram concluídas. Montenegro, Sérvia, Bósnia e Macedônia do Norte também aguardam na fila, com uma impaciência crescente.

A Ucrânia apresentou formalmente as suas ofertas de adesão à UE logo após o início da invasão russa do seu território e inclusive pressionou por um processo acelerado. O bloco europeu manteve o seu apoio, mas não permitiu a incorporação imediata.

As reuniões da UE desta terça-feira com Ucrânia e Moldávia darão início a um processo que avaliará até que ponto as leis desses dois países já cumprem as normas da UE e quanto trabalho ainda há a fazer.

A Hungria assumirá a presidência rotativa de seis meses do Conselho da UE em 1º de julho e já anunciou que o diálogo com a Ucrânia não faz parte das prioridades do seu mandato de seis meses.

As negociações desta terça-feira ocorrerão em um momento particularmente delicado para a Moldávia, com advertências dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá sobre uma conspiração russa para influenciar as eleições presidenciais de outubro.

