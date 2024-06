UE acusa Microsoft de abuso de posição dominante ao favorecer a sua aplicação Teams

A Microsoft viola as regras antimonopólio da UE ao combinar seu aplicativo de comunicação Teams com seu popular pacote Office, afirmou a Comissão Europeia nesta terça-feira (25), no final de uma investigação aberta no ano passado.

A Comissão, o braço Executivo da UE, informou a Microsoft do seu "parecer preliminar" de que "violou as regras antimonopólio da UE" ao combinar o Teams com os seus pacotes baseados na nuvem Office 365 e Microsoft 365.

Antecipando-se às acusações, a Microsoft introduziu mudanças na forma como o Teams opera desde setembro do ano passado, argumentando que buscava facilitar a ação dos aplicativos concorrentes do Teams.