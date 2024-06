Sérvia está disposta a assumir 'compromissos' sobre Kosovo, garante seu premiê à AFP

A Sérvia está "disposta a discutir" e a chegar a um "compromisso" na disputa com a sua antiga província do Kosovo, disse o primeiro-ministro sérvio, Milos Vucevic, à AFP nesta terça-feira (25), véspera de uma reunião, a primeira em quase um ano, com o seu homólogo do Kosovo.

"Compromissos significam que ninguém ganha ou perde completamente", disse Vucevic. "É melhor sentar, reunir-se, conversar, tentar conversar. Tudo em vez de uma escalada", acrescentou.

"As grandes nações, os grandes Estados, não são grandes por causa do seu território, mas pela sua responsabilidade na busca da paz e do compromisso", insistiu Vucevic, que na quarta-feira se reunirá em Bruxelas com o chefe do governo do Kosovo, Albin Kurti.