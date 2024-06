Seleção revive fantasmas após estreia decepcionante na Copa América

O empate sem gols com os costarriquenhos na segunda-feira, em Inglewood, Los Angeles, foi o resultado mais decepcionante desde que Dorival Júnior assumiu a Seleção, em janeiro, com a missão de recuperar o prestígio do futebol brasileiro.

Mesmo tendo um gol anulado, uma bola na trave e com a grande atuação do goleiro Patrick Sequeira, a Seleção não conseguiu vencer a equipe mais fraca do Grupo D e com a menor média de idade da Copa América, que mostrou força defensiva e resistência.

O Brasil de Dorival segue invicto (duas vitórias e três empates), depois de um início promissor nos amistosos de março contra Inglaterra (1 a 0) e Espanha (3 a 3), mas os fantasmas do desastroso ano de 2023 já batem à porta.

- "Evitar vexame" -

A decepção é maior porque a Seleção, apenas a sexta colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, esperava um bom começo no torneio continental pelo grande momento de Rodrygo e Vini Jr., destaques do Real Madrid no título da Liga dos Campeões.