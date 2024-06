Primeiro contingente da polícia queniana chega ao Haiti para missão de segurança

Um primeiro contingente de policiais quenianos chegou nesta terça-feira (25) a Porto Príncipe, no âmbito de uma missão internacional para restaurar a segurança no Haiti, um país abalado pela violência de gangues, confirmou a AFP.

Um avião da companhia aérea nacional Kenya Airways pousou pouco antes das 14h GMT (11h no horário de Brasília) no aeroporto da capital haitiana com policiais a bordo.

O avião descolou de Nairóbi na noite de segunda-feira (24), depois de o presidente queniano, William Ruto, ter visitado os agentes antes da partida.