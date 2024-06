Presidente da Ecopetrol é ameaçado de morte na Colômbia

O presidente da petrolífera estatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, recebeu ameaças de morte depois de denunciar o suposto financiamento da principal empresa do país a grupos paramilitares, segundo informações fornecidas à AFP nesta terça-feira (25).

Roa "recebeu uma ameaça e a Ecopetrol informou imediatamente as autoridades sobre o assunto", disse um responsável da empresa, sem dar mais detalhes.

O gestor do petróleo, um dos homens mais próximos do presidente Gustavo Petro, recebeu em sua casa uma caixa contendo panfletos, duas balas e uma garrafa com terra, segundo imagens divulgadas pela mídia local. Nos papéis estavam impressas algumas cruzes e a mensagem "DESCANSE EM PAZ".