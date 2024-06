Petróleo cai diante de dúvidas sobre demanda nos EUA

As cotações do petróleo caíram nesta terça-feira (25), e perderam os ganhos de segunda, em meio à piora da confiança dos consumidores nos Estados Unidos, o que moderou o otimismo dos investidores sobre a demanda por energia.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em agosto, caiu 1,16%, para 85,01 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e com vencimento para o mesmo mês, recuou 0,98%, para 80,83 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É um mercado esgotado e mudando de direção", resumiu Mark Waggoner, da consultoria Excel Futures.