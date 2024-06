Peru deixa de classificar transexualidade como transtorno mental após protestos

O Peru anunciou nesta terça-feira (25) que deixará de classificar a transexualidade como um "transtorno mental", uma categorização em desuso que foi incluída em um decreto do governo emitido no início de maio e que na época desencadeou veementes protestos da comunidade LGBTQIAN+.

O Ministério da Saúde indicou em uma resolução que, de agora em diante, a transexualidade será descrita como uma "discordância de gênero", para garantir o acesso universal a tratamentos de saúde mental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Dispõe do cessamento do uso dos termos transexualismo e travestismo no capítulo de Transtornos Mentais e de Comportamento da Classificação Estatística Internacional de Doenças e problemas relacionados com a saúde (CID-10)", diz o documento publicado no site oficial da pasta.