Partidos alcançam acordo para renovar cúpula judicial na Espanha após 5 anos de bloqueio

Socialistas e conservadores espanhóis chegaram a um acordo, nesta terça-feira (25), para renovar o órgão de governo dos juízes após cinco anos e meio de bloqueio que impediram diversas nomeações de magistrados e renderam a Madri reprimendas de Bruxelas.

"Com grande alegria, finalmente podemos dizer que houve um acordo entre o Partido Socialista" (PSOE), no governo, e o Partido Popular (PP), o primeiro da oposição, "para, cinco anos depois, renovar o Conselho Geral do Poder Judiciário" (CGPJ), anunciou o ministro da Justiça, Felix Bolaños, em Bruxelas.

"É um acordo que põe fim a uma anomalia institucional, a uma anomalia constitucional", acrescentou Bolaños, que sentenciou: é "um grande dia para nossa democracia e também para nosso Estado de direito".