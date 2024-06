México e Venezuela duelam por vaga nas quartas de final da Copa América

A surpreendente Venezuela e o 'mandante' México disputam nesta quarta-feira (25) a primeira vaga nas quartas de final do Grupo B da Copa América-2024, numa segunda rodada da chave em que Equador e Jamaica chegam com a corda no pescoço, precisando de uma vitória.

A 'Vinotinto' e a seleção 'azteca' venceram no sábado em suas estreias contra Equador e Jamaica, respectivamente, e lideram a chave com três pontos cada, enquanto a 'Tricolor' e os 'Reggae Boyz' ainda não pontuaram.

A seleção venezuelana vem dando passos firmes para enterrar o apelido de eterno 'patinho feio' sul-americano e contra o Equador deu mais um passo nesse sentido.