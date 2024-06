Melhorar a pontaria e garantir o 1º lugar: os objetivos da Bélgica contra a Ucrânia

A seleção belga chega com chances mesmo com a derrota na estreia para a Eslováquia (1 a 0) e as oportunidades desperdiçadas na vitória sobre a Romênia (2 a 0). Pela frente, terá uma Ucrânia decidida a dar tudo para representar seu povo, em pleno conflito com a Rússia.

- Aproveitar as chances -

O técnico Domenico Tedesco está convencido de que tem à disposição uma equipe com "um potencial enorme", e com possibilidade de chegar longe depois da fase de grupos.

O sucesso ou fracasso de seus jogadores dependerá muito da eficiência de Romelu Lukaku, que desde o início do torneio teve três gols anulados por impedimento após a intervenção do VAR.