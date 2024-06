Líder de extrema direita pede voto 'histórico' contra Macron na França

Macron surpreendeu a França ao antecipar inesperadamente as eleições legislativas previstas para 2027, após a vitória do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), de Bardella, nas eleições europeias de 9 de junho.

O líder de extrema direita Jordan Bardella, cujo partido lidera as pesquisas na França, pediu nesta terça-feira (25) um voto "histórico" contra o governo do presidente Emmanuel Macron nas eleições legislativas de 30 de junho e 7 de julho.

O RN e seus aliados lideram as intenções de voto com 36%, seguidos pela coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP, 28,5%) e pela aliança centrista de Macron (21%), segundo uma pesquisa do Ifop.

Bardella, de 28 anos, já anunciou que só aceitará ser primeiro-ministro se o seu partido alcançar a maioria absoluta dos 577 deputados da Assembleia Nacional (Câmara baixa) e tentou projetar sua imagem de líder durante o debate.

Ao longo do debate, no qual insistiu nos temas preferidos da extrema direita, como controle da imigração e autoridade, Bardella reafirmou diversas vezes a possibilidade de se tornar primeiro-ministro.