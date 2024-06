Guia supremo Khamenei pede 'alta participação' nas eleições presidenciais iranianas

"Toda vez que a participação do povo nas eleições foi baixa, os inimigos da República Islâmica nos culparam", acrescentou.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, pediu nesta terça-feira (25) uma "alta participação" nas eleições presidenciais de sexta-feira para substituir Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero em maio.

Os eleitores podem escolher entre seis candidatos, que foram selecionados pelo Conselho dos Guardiões da Constituição - órgão não eleito dominado por conservadores - entre as 80 personalidades que apresentaram a sua candidatura.

Três deles são considerados favoritos: o presidente conservador do Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf; o ex-negociador ultraconservador do processo nuclear, Said Jalili, e o deputado reformista, Masud Pezeshkian.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2021, o governo invalidou a candidatura de inúmeros reformistas e moderados, permitindo que Raisi, um candidato do campo conservador, fosse facilmente eleito e sucedesse ao presidente moderado Hasan Rohani.