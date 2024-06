Fundador do WikiLeaks se aproxima da liberdade após acordo com a Justiça americana

Após uma saga de anos na Justiça, o australiano Julian Assange, que deixou a prisão no Reino Unido, viajava nesta terça-feira (25) para uma ilha americana no Pacífico, onde o fundador do WikiLeaks vai se declarar culpado perante um tribunal, após fechar um acordo que lhe permitirá reconquistar a liberdade.

Na mira dos Estados Unidos por ter divulgado centenas de milhares de documentos confidenciais, Assange, 52, vai comparecer às 20h de hoje (horário de Brasília) a um tribunal federal das Ilhas Marianas do Norte, segundo documentos da Justiça.

"Julian Assange está livre" e deixou o Reino Unido e a penitenciária de segurança máxima perto de Londres onde permaneceu detido por cinco anos, informou o WikiLeaks na rede social X.