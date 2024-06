França avança às oitavas da Euro como segunda após empate (1-1) com a Polônia

Com pênaltis convertidos por Kylian Mbappé e Robert Lewandowski, França e Polônia empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (25), em Dortmund, na terceira rodada do Grupo D da Eurocopa, com os 'Bleus' avançando às oitavas de final em segundo e os poloneses eliminados.

Simultaneamente, em Berlim, a Áustria se garantiu como líder da chave com uma vitória por 3 a 2 sobre a Holanda, que avança como terceira.

