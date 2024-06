Delegado da PF é eleito novo chefe da Interpol, o primeiro em um século

O Comitê Executivo da Interpol, em Lyon, elegeu nesta terça-feira, 25, o delegado de Polícia Federal Valdecy Urquiza como próximo Secretário-Geral da Interpol (2024 e 2029). A indicação deve ser ratificada em novembro pela Assembleia Geral. É a primeira vez que a Interpol - que completou 100 anos em setembro - será comandada por um cidadão de um país em desenvolvimento.

A PF diz que a eleição de Urquiza é fruto de coordenação entre a corporação, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O delegado é, atualmente, diretor de Cooperação Internacional da PF e, desde 2021, é vice-Presidente para as Américas do Comitê Executivo da Interpol.

Segundo a corporação, a plataforma de campanha de Urquiza foi baseada "na promoção da diversidade e da modernização da Interpol, bem como no fortalecimento da transparência e da integridade da organização, com vistas a reforçar seu papel crucial na cooperação policial e no combate ao crime em todo o mundo".