Defesa Civil de Gaza anuncia que bombardeio israelense matou dez parentes do líder do Hamas

O Exército israelense bombardeou a Faixa de Gaza nesta terça-feira (25) e as autoridades palestinas relataram a morte de dez familiares do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, enquanto os Estados Unidos pressionam Israel para evitar uma nova escalada na fronteira com o Líbano.

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que um bombardeio deixou dez mortos, incluindo Zahr Haniyeh, irmã do líder do braço político do movimento islamista palestino Hamas.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, está nos Estados Unidos.