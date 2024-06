Defesa civil de Gaza anuncia morte de 10 parentes de líder do Hamas em bombardeio israelense

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou a morte de 10 membros da família do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, nesta terça-feira em um campo de refugiados na Cidade de Gaza.

"Vários mártires continuam sob os escombros", afirmou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa civil, antes de informa que entre as vítimas fatais está Zahr Haniyeh, irmã do líder do Hamas, que vive no exílio no Catar.

"Temos dificuldades (para encontrá-los) devido à falta de equipamentos e combustível", acrescentou.