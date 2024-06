Coreia do Sul investiga incêndio em fábrica que deixou 23 mortos

A Coreia do Sul abriu, nesta terça-feira (25), uma investigação para esclarecer as causas do incêndio que devastou uma fábrica de baterias de lítio e deixou 23 mortos, a maioria trabalhadores chineses.

Os bombeiros confirmaram que o incêndio ocorrido na segunda-feira (24) em Hwaseong, sul de Seul, provocou a morte de 17 trabalhadores chineses, comparativamente a um balanço preliminar de 18 mortos desta nacionalidade.

"O plano é confirmar a identidade das vítimas através da coleta de DNA dos seus corpos", disse o bombeiro Kim Jin-young aos jornalistas.