Começa julgamento pelo assassinato de candidato presidencial do Equador

Foram apresentados depoimentos de peritos que examinaram os cadáveres do político e do pistoleiro que efetuou os disparos e morreu em um confronto posterior com guarda-costas.

A acusação divulgou o depoimento antecipado da testemunha José A., que relatou como foi a participação de Carlos A., conhecido como "El Invisible", no crime, no qual também teria participação o governo do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

"Aquela cabeça valia 200 mil dólares, o governo de Rafael C. mandou fazer", disse a testemunha José A., segundo divulgou o MP.

Ainda segundo a acusação, "El Invisible" estava "recluso no Centro de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi" no dia do assassinato. "Através de um celular, ele deu a ordem para Johan C. [suposto atirador que morreu] executar os disparos."

Dias antes de sua morte, Villavicencio havia denunciado que estava sendo ameaçado por Adolfo "Fito" Macías, chefe de uma das principais organizações criminosas do país e que em janeiro fugiu de uma prisão em Guayaquil (sudoeste), onde cumpria 34 anos de prisão por crimes como organização criminosa, narcotráfico e assassinato. O criminoso ainda não foi recapturado.

