Canadá vence Peru (1-0) e fica mais próximo das quartas da Copa América

O Canadá venceu o Peru nesta terça-feira (25) por 1 a 0 na Copa América dos Estados Unidos-2024 e passou a ter boas chances de surpreender e chegar às quartas de final do torneio continental.

Jonathan David marcou no segundo tempo (74') o gol da vitória desta partida da segunda rodada do Grupo A no Children's Mercy Park, em Kansas City, após um contra-ataque rápido puxado por seu companheiro de equipe Jacob Shaffelburg.

A partida foi marcada por momentos de angústia devido ao desmaio no final da primeiro etapa do auxiliar guatemalteco Humberto Panjoj, num dia em que os termômetros marcavam 33ºC, com sensação térmica que ultrapassou os 38ºC por causa da alta umidade.