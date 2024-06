Brasil empata sem gols com a Costa Rica em estreia na Copa América

O Brasil estreou na Copa América com um empate em 0 a 0 com a Costa Rica nesta segunda-feira (24), no Sofi Stadium em Inglewood, Los Angeles (Califórnia).

A Seleção do técnico Dorival Júnior não conseguiu derrubar o muro construído pelos 'Ticos', que têm a equipe com a menor média de idade da competição e contaram com uma atuação inspirada do goleiro Patrick Sequeira.

