Assange é declarado um 'homem livre' após acordo de admissão de culpa com Justiça dos EUA

Uma juíza americana concedeu nesta quarta-feira (noite de terça, 25, em Brasília) liberdade ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, por meio de um acordo de admissão de culpa que pôs fim a anos de drama legal pela divulgação de segredos militares. "Com este julgamento, parece que você poderá sair desta sala de audiência como um homem livre", declarou a juíza Ramona V. Manglona após o ativista ter se declarado culpado no tribunal federal de Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte, um território americano no Pacífico. Assange, processado pelas autoridades americanas por ter revelado centenas de milhares de documentos confidenciais, declarou-se culpado no tribunal por uma acusação de "conspiração para obter e revelar informações relativas à defesa nacional".

"Trabalhando como jornalista, motivei minha fonte a fornecer material que se dizia classificado", disse no tribunal o fundador do WikiLeaks, de 52 anos, vestido com um terno preto e gravata ocre. A juíza o sentenciou nesta quarta-feira a cinco anos e dois meses de prisão, equivalente ao tempo que passou detido no Reino Unido enquanto combatia a extradição para os Estados Unidos, pelo que não deverá passar mais tempo na prisão. Com aparência cansada, mas relaxada, Assange riu brevemente com Kevin Rudd, embaixador da Austrália nos Estados Unidos, durante uma pausa na audiência.

- 'Dia histórico' - "Hoje é um dia histórico, ponde fim a 14 anos de batalhas legais", declarou nesta quarta-feira a advogada de Assange, Jen Robinson. A sala do tribunal em Saipan estava repleta de jornalistas e moradores locais, muitos vestidos com camisas coloridas de estilo havaiano. Após a audiência, Assange deixou o tribunal sem fazer declarações à imprensa. O território insular foi escolhido para a audiência devido à recusa de Assange em ir ao território continental dos Estados Unidos e por sua proximidade com a Austrália. O WikiLeaks anunciou em sua página na internet que Assange viajará nesta quarta-feira mesmo para Canberra, capital da Austrália, após a audiência em Saipan. O ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, um dos advogados de Assange, celebrou que "ele possa finalmente ser um homem livre depois de quase 14 anos de luta, privado de liberdade nas condições mais adversas".

A porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Elizabeth Throssell, também comemorou a libertação e "os avanços significativos para uma solução definitiva deste caso", que "levantou uma série de preocupações em matéria de direitos humanos". "Ele não deveria ter sido privado de liberdade nem um dia por ter publicado informações de interesse público", disse Rebecca Vincent, diretora de campanhas da Repórteres Sem Fronteiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou "uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa". "O mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje", acrescentou.