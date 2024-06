UE multa empresa por excluir mensagens do WhatsApp durante investigação

A Comissão Europeia multou nesta segunda-feira (24) a empresa International Flavors & Fragrances (IFF) em 15,9 milhões de euros (92,49 milhões de reais na cotação atual) porque durante uma investigação um funcionário da empresa apagou mensagens trocadas no aplicativo WhatsApp com um concorrente.

Em nota, a Comissão anunciou que, em março de 2023, ao investigar empresas do segmento de fragrâncias, pediu a inspeção dos celulares de determinados funcionários da IFF.

No entanto, a Comissão detectou que um funcionário apagou mensagens trocadas com um concorrente e que "continham informações relacionadas com negócios".