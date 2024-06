UE impõe sanções a empresas chinesas por ofensiva russa na Ucrânia

Entre as empresas sancionadas há dois importantes atores da indústria satelital chinesa que estão acusados de estar envolvidos na venda de aparelhos e de imagens para o grupo de mercenários russo Wagner.

Em outubro, uma investigação da AFP revelou a existência desse contrato que data de novembro de 2022 e pelo qual a empresa Beijing Yunze Technology Co. Ltd vendeu dois satélites por cerca de US$ 31 milhões (R$ 167 milhões) para uma empresa da rede do chefe do Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Prigozhin morreu em agosto de 2023 em um misterioso acidente de avião, dois meses após comandar um breve motim em junho daquele ano.