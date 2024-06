UE desbloqueia 1,4 bilhão de euros procedentes de ativos russos para ajudar a Ucrânia

A União Europeia chegou nesta segunda-feira (24) a um acordo para liberar 1,4 bilhão de euros (R$ 8 bilhões), o primeiro montante para ajudar a Ucrânia procedente dos juros de ativos russos congelados, anunciou em Luxemburgo o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

"Os benefícios excepcionais gerados pelos ativos russos congelados na Europa - e não os ativos em si - serão utilizados o mais rápido possível em benefício da Ucrânia", prometeu Borrell após uma reunião de ministros de Relações Exteriores do bloco.

Cerca de "1,4 bilhão de euros estarão disponíveis no próximo mês, e outros 1 bilhão (quase R$ 6 bilhões na cotação atual) antes do fim do ano" para ajudar Kiev a comprar armas, especificou em uma coletiva de imprensa.