Surfista que atuou em "Piratas do Caribe" morre em ataque de tubarão no Havaí

De acordo com informações da BBC, o serviço de emergência foi acionado à Praia de Malaekahana por volta das 13 horas, no horário local.

O surfista profissional Tamayo Perry morreu nesse domingo, 23, após ter sido atacado por um tubarão enquanto surfava no Havaí, nos Estados Unidos. Ele também era conhecido por atuar em séries e filmes, incluindo "Piratas do Caribe - Navegando em Águas Misteriosas", de 2011.

"Estamos profundamente tristes de compartilhar que a comunidade do surfe perdeu um ícone amado. Um conhecido surfista e salva-vidas, Tamayo Perry faleceu após ferimentos causados por um ataque de tubarão que aconteceu no leste de Oahu. Tamayo era especialista em Pipeline/Teahupo'o, surfista, ex-competidor e membro da WSL por muitos anos. Ele se tornou salva-vidas para a cidade e era uma grande parte da comunidade da Costa Norte. Nossos corações estão com a família e os amigos de Tamayo", publicou.

Durante a carreira, ele também atuou nas séries "Lost" e "Hawaii Five-0" e nos filmes "A Onda dos Sonhos", de 2002, e "As Panteras Detonando", em 2003.