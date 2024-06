Suprema Corte dos EUA analisará caso importante para jovens trans

A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou, nesta segunda-feira (24), em examinar pela primeira vez a questão do tratamento aos menores transexuais, que divide profundamente a sociedade americana.

Especificamente, examinará se uma lei adotada pelo estado conservador do Tennessee (leste) é constitucional.

Esta lei, mantida por um tribunal federal de apelações, proíbe que menores que não se identifiquem com o gênero do nascimento tenham acesso a medicamentos que retardam as mudanças da puberdade, a tratamentos hormonais e cirurgia de redesignação sexual.