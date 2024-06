Rússia ameaça EUA com 'consequências' após ataque ucraniano na Crimeia

A Rússia ameaçou, nesta segunda-feira (24), os Estados Unidos com represálias e os acusou de "matar crianças russas", no dia seguinte a um bombardeio ucraniano na Crimeia realizado, segundo Moscou, com mísseis ucranianos.

A Rússia considera que os Estados Unidos se tornaram parte do conflito na Ucrânia quando autorizaram Kiev a empregar mísseis de longo alcance contra as regiões russas e contra a Crimeia, uma península ucraniana que Moscou anexou em 2014 e que serve de base de retaguarda para o Exército russo atacar o seu vizinho.

"É evidente que a participação dos Estados Unidos nos combates, a sua participação direta, que leva à morte de cidadãos russos, tem que ter consequências", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.