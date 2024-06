Rússia ameaça EUA após ataque à Crimeia

Quatro pessoas morreram no bombardeio de ontem, entre elas duas crianças, e mais de 150 ficaram feridas, segundo autoridades locais nomeadas pela Rússia.

A Rússia considera que os Estados Unidos se tornaram parte do conflito na Ucrânia quando autorizaram Kiev a usar mísseis de longo alcance contra as regiões russas e contra a Crimeia, uma península ucraniana que Moscou anexou em 2014 e que serve de base de retaguarda para o Exército russo atacar o seu vizinho.

A Rússia ameaçou nesta segunda-feira (24) os Estados Unidos com represálias e acusou o país de "matar crianças russas", um dia após um bombardeio ucraniano na Crimeia realizado com mísseis americanos, segundo Moscou.

Segundo Moscou, a Ucrânia não consegue realizar sozinha ataques com mísseis de longo alcance ATACMS, como o de domingo na Crimeia, já que são necessários especialistas, tecnologia e dados da inteligência americana.

Washington e países europeus começaram a autorizar Kiev a empregar armas ocidentais para atacar alvos militares em territórios russos utilizados para bombardear a Ucrânia.

Moscou considera que a Crimeia é seu território desde sua anexação em 2014, denunciada pela imensa maioria da comunidade internacional, e não reconhecida por alguns aliados da Rússia, como a China.

- Decisões da Ucrânia -

O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou no começo do mês entregar armas equivalentes a inimigos das potências ocidentais, para que alcancem seus interesses em outras regiões do mundo.

Segundo o Exército russo, as forças ucranianas dispararam cinco mísseis ATACMS no domingo e quatro deles foram derrubados perto de Sebastopol, cidade portuária que abriga o quartel general da Frota russa no Mar Negro.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, por sua vez, anunciou hoje que convocou Lynne Tracy, embaixadora americana em Moscou, para informá-la sobre "medidas de represália".

"Comunicou-se à embaixadora que tais ações de Washington autorizando ataques dentro do território russo não ficariam impunes", acrescentou. A Rússia, que iniciou em fevereiro de 2022, sua ofensiva na Ucrânia, prometeu uma resposta a esse ataque.