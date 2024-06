Princesa Anne é hospitalizada 'com ferimentos leves' após um 'incidente'

Gatcombe Park, localizada no condado de Gloucestershire (sudoeste da Inglaterra), é a casa de campo da princesa, de 73 anos, apaixonada por montar a cavalos.

"A princesa real sofreu ferimentos leves e uma concussão cerebral após um incidente na casa de campo de Gatcombe Park ontem [domingo] à tarde. Sua alteza permanece no Hospital Southmead de Bristol como medida de precaução", explicou o texto.

A princesa Anne da Inglaterra, irmã do rei Charles III, foi hospitalizada após um "incidente" que lhe causou "ferimentos leves e um concussão cerebral", anunciou o Palácio de Buckingham em um comunicado nesta segunda-feira (24).

"Depois de um período em observação, espera-se que se recupere completa e rapidamente. O rei está sendo informado e se une à toda família real para enviar seu carinho e melhoras à princesa para que tenha uma breve recuperação", disse o comunicado.

Seus compromissos oficiais programados para essa semana foram cancelados "por recomendação dos médicos", incluindo sua participação no banquete de terça-feira durante a visita do imperador e da imperatriz do Japão, acrescentou o Palácio de Buckingham.

Anne da Inglaterra, que competiu nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, assumiu mais compromissos oficiais nos últimos meses, enquanto o rei e a princesa Catherine, esposa do herdeiro da coroa, William, se recuperam de suas respectivas doenças.