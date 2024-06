PIB da Argentina cai 5,1% no primeiro trimestre de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina recuou 5,1% em termos anuais no primeiro trimestre, e 2,6% em relação ao último trimestre do ano passado, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec) nesta segunda-feira (24).

O setor da construção, com queda de 19,7%, foi o mais afetado na comparação ano a ano, seguido pela indústria manufatureira, com contração de 13,7%, e as atividades de intermediação financeira, que recuaram 13%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em discurso na República Tcheca, a última parada de sua viagem pela Europa, o presidente da Argentina, Javier Milei, enalteceu nesta segunda-feira o seu governo por realizar "o maior ajuste fiscal não só da história argentina, mas também da humanidade" e por estar "devolvendo 15 pontos do PIB ao setor privado".